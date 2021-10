Quel onze du PSG pour affronter Leipzig ?

Ce mardi soir à 20h45 sur Canal Plus et RMC Sport, le PSG rencontre le RB Leipzig au Parc des Princes, à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu, qui restent sur une très belle victoire en C1 face à Manchester City (2-0), pourront compter sur certains joueurs sud-américains tels que Leo Messi et Marquinhos, mais devront faire sans Neymar Jr et Leandro Paredes, tous les deux blessés, ni Angel Di Maria qui va purger son troisième et dernier match de suspension.

Mauricio Pochettino devrait enregistrer les retours d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes au poste de latéral après avoir été reposés contre Angers en Ligue 1 (2-1). À noter que Julian Draxler pourrait être titulaire à la place de Mauro Icardi, qui fait face à des problèmes conjugaux.