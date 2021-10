Revue de Presse PSG : Leipzig, Neymar, Marquinhos, compos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 19 octobre 2021. Le match contre Leipzig, la blessure de Neymar, Marquinhos au top, les compositions probables, et les péripéties autour du couple Icardi.

L’Équipe revient sur les dernières péripéties du PSG et que « plus que n’importe quel autre club sans doute, il va devoir apprendre à vivre avec son lot de stars et leurs millions de followers. » Le club de la capitale va « devoir montrer qu’il demeure avant tout un club de foot, capable d’assouvir ses immenses ambitions sportives. » Malgré une conférence de presse où le football n’était pas vraiment au programme. « Le discours de Pochettino, qui réclame du temps, peut s’entendre lorsqu’il s’appuie sur des faits : les Brésiliens et les Argentins ayant participé à la Copa America n’ont repris l’entraînement que début août dans des états de forme disparates, les arrivées de Messi et Nuno Mendes ont été tardives, Neymar, Messi et Mbappé n’ont commencé que quatre matches ensemble et, pour le cinquième, il faudra encore patienter un peu puisque le Brésilien, blessé pendant l’entraînement d’hier, est forfait ce mardi soir » nuance le journal sportif. Si le jeu du PSG « n’est pas toujours branché sur courant continu, il sait aussi reprendre vie par séquences, plus ou moins longues, porté par les accélérations dévastatrices de Mbappé et un état d’esprit qui l’aide à traverser les périodes difficiles. (…) Mais pour aller plus haut, le PSG devra affirmer une autre identité collective. Il est capable de défendre avec férocité face à Manchester City et de punir le champion d’Angleterre sur ses rares sorties mais est-il en mesure de retrouver le niveau de possession qui était le sien au cours de ses plus belles aventures européennes, de presser très vite à la perte du ballon, d’asphyxier son adversaire jusqu’à l’épuisement et de le sanctionner sans jamais douter au cours de la soirée ? »

Le média sportif s’interroge sur la place de Marquinhos dans la hiérarchie des centraux en Europe et se demande s’il n’est juste pas le meilleur en 2021 à son poste. Rapide, précis dans ses lectures comme dans ses placements, celui-ci apparaît comme un défenseur de très haut niveau et comme un joueur décisif sur les deux dernières campagnes de C1, par des buts déterminants (Atalanta Bergame, Leipzig, Manchester United, Bayern…). Mais depuis qu’il porte le brassard, « le capitaine parisien s’est essayé à un leadership plus affirmé. Notamment dans son rapport aux arbitres. Mais dans le vestiaire, l’ancien Romain reste un homme de compromis. Et en dehors, dans la valorisation de son image, pas question d’en faire plus. Une discrétion qui pèse sur son statut public. » Sa côte est estimée entre 80 et 90 M€.

Neymar, qui est absent pour cette affiche de la Ligue des Champions, a régalé récemment avec le Brésil avec 1 but et 2 passes décisives avec des « un contre un remportés et une créativité retrouvée par séquences. Un peu tout ce que « Ney » ne fait pas avec le PSG depuis plusieurs semaines. » Mais « ces derniers jours, le Brésilien, malgré la fatigue et les heures de vol, se sentait pourtant bien. Au point même de commencer, tout sourire, la séance du jour. Mais une gêne musculaire est apparue lors de l’entraînement. » Concernant sa disponibilité au PSG, « on se voulait plutôt rassurants, insistant sur le fait que la douleur ressentie par le numéro 10 brésilien n’était pas intense. Et que la décision répondait à une volonté de ne pas prendre de risque avec un joueur qui n’était pas à 100 %. » L’optimisme est de mise pour sa présence face à l’OM ce dimanche.

Le XI du PSG annoncé par L’Équipe : Donnarumma – Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi – Gueye, Herrera, Verratti – Draxler, Messi, Mbappé

Le Parisien se demande ce qu’est « le problème » avec Neymar même s’il y a une « lueur d’espoir » d’un point de vue du sportif malgré un début de saison très compliqué avec le PSG, il a réussi une belle performance contre l’Uruguay avec la Seleçao. Sa forme mentale est jugée comme « un équilibre précaire » où il a oscillé entre la joie de démarrer un nouveau challenge à son arrivée dans la capitale française, à la tristesse d’enchaîner avec les graves blessures, les envies de départ et une prolongation réalisée avec le sourire. Concernant son avenir au PSG, « il balaie les doutes » après ses propos au média DAZN. Le joueur « s’est voulu rassurant, certifiant que ses propos interrogeaient sa capacité à se projeter sur le Mondial 2026 alors qu’il aura 34 ans. À aucun moment il n’a voulu remettre en cause son engagement avec Paris jusqu’à l’été 2025. »

Le quotidien local constate que l’entrainement de ce lundi matin « se présentait sous les meilleures auspices » avec le trio Messi-Mbappé- Neymar. Mais « tout a bousculé dans l’intimité d’une fin d’entrainement à huis-clos » avec l’annonce du forfait de Neymar Jr avec une douleur aux adducteurs et ce nouvel épisode « ne facilitera pas la progression des automatismes de l’équipe parisienne. » Même si cela ne semble pas inquiéter le coach Rouge & Bleu.

Le journal local consacre aussi un article complet sur les problèmes conjugaux entre Mauro Icardi et Wanda Nara… Hormis le fait que cette histoire pourrait pousser le numéro 9 parisien à démarrer cette rencontre de Ligue des Champions sur le banc car il n’a pas participé aux deux derniers entrainements collectifs, on préfère regarder « les feux de l’amour » à la télévision plutôt que sur les réseaux sociaux…

