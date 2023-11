Quel onze du PSG pour la rencontre face à Newcastle ?

Après son succès éclatant face à l’AS Monaco (5-2), Luis Enrique devrait faire confiance aux mêmes joueurs pour le match de Ligue des champions face à Newcastle.

Le PSG a parfaitement préparé sa rencontre capitale en Ligue des champions face à Newcastle. Alors que ce retour de trêve était redouté, le PSG a maîtrisé l’AS Monaco (5-2) et a assuré sa place de leader en championnat. De quoi faire le plein de confiance avant un match très important face à Newcastle en Ligue des champions mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Et surtout, Luis Enrique a su compenser les absences de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, qui seront de nouveau forfaits face aux Magpies.

Le même onze que face à Monaco ?

Ainsi, après ce beau succès face aux Monégasques, le coach parisien pourrait faire confiance aux mêmes joueurs pour le match face à Newcastle. « La composition d’équipe que devrait aligner l’Espagnol pour cette cinquième journée de Ligue des champions apparaît un peu plus claire depuis le succès contre l’ASM. À moins d’une nouvelle blessure, le technicien ne devrait pas modifier en profondeur son onze », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Et aucun pépin physique supplémentaire n’est à déplorer après la rencontre de vendredi. Les Parisiens se sont retrouvés au Campus PSG ce samedi et Ousmane Dembélé a eu le droit à une haie d’honneur de ses partenaires pour fêter son premier but avec les Rouge & Bleu.

La seule incertitude aurait pu être le retour de Danilo Pereira dans l’axe central. Mais le Portugais, touché aux ischio-jambiers avant la trêve, est resté sur le banc face à l’ASM. « Ce serait une surprise que Luis Enrique le relance pour un match que l’on attend avec une intensité élevée », assure L’E. Performant dans le couloir gauche, Nordi Mukiele devrait ainsi enchaîner et laisser l’axe à Lucas Hernandez. Le technicien espagnol ne devrait pas non plus modifier son milieu de terrain. Comme souvent, le doute vient surtout du choix du numéro 9 entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. On rappelle que l’international français a débuté les quatre rencontres de Ligue des champions.