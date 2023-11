Dans une affiche face à Chelsea en Premier League, Newcastle s’est largement imposé (4-1) et prépare au mieux son choc face au PSG en Ligue des champions.

À l’instar du PSG, large vainqueur de l’AS Monaco (5-2) vendredi, Newcastle a parfaitement préparé son match de Ligue des champions. Dans un match de ventre mou de Premier League, Newcastle recevait le Chelsea de Mauricio Pochettino. Privés de nombreux joueurs (Wilson, Anderson, Barnes, Botman, Burn, Longstaff, Manquillo, Targett ou encore Tonali), les Magpies pouvaient faire un bond au classement en cas de succès. En face, Chelsea restait sur un incroyable 4-4 face à Manchester City juste avant la trêve internationale.

À voir aussi : LdC : L’état de forme des adversaires du PSG

Prochain adversaire du PSG en LDC, Newcastle s’est facilement imposé sur sa pelouse contre Chelsea (4-1).



On rappelle que ce match de C1 se jouera ce mardi, au Parc des Princes ! 🏟️ pic.twitter.com/6IqDjBIQbt — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2023

Chelsea a craqué après l’heure de jeu

Rapidement, les hommes d’Eddie Howe ont mené au score grâce à Alexander Isak (1-0, 13′). Mais dix minutes plus tard, les Blues ont su réagir grâce à un coup franc magnifique de Raheem Sterling (1-1, 23′). Dans un premier acte très équilibré, les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur ce score de parité (1-1). Et la rencontre a complètement basculé à l’heure de jeu. Dans une défense amorphe, Jamaal Lascelles a parfaitement profité d’un centre d’Anthony Gordon pour redonner l’avantage à Newcastle (2-1, 59′). Et deux minutes plus tard, Joelinton a fait le break en profitant d’une énorme erreur de l’ancien défenseur parisien, Thiago Silva (3-1, 61′). Par la suite, Reece James a été exclu pour un deuxième carton jaune (73′). Complètement dépassé, Chelsea encaissera un quatrième but en fin de rencontre par Anthony Gordon (4-1, 83′). Grâce à ce succès, Newcastle grimpe à la 6e place et laisse Chelsea à une triste 10e place au classement de Premier League. Si les Magpies ont parfaitement su profiter des erreurs des Blues, ils ont aussi montré des qualités dans le jeu aérien. Les Parisiens, peu en réussite dans ce domaine, devront donc se méfier.

La boulette de Thiago Silva pour le but de Joelinton ❌#NEWCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/T5mNj9Ciiz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2023

Pour rappel, le PSG pourra se qualifier dès ce mardi en huitièmes de finale de Ligue des champions. Pour cela, les Rouge & Bleu devront impérativement s’imposer et espérer dans le même temps un match nul ou une défaite de l’AC Milan contre le Borussia Dortmund.

Le XI de Newcastle : Pope – Trippier, Lascelles (Dummett, 86′), Schär, Livramento – Miley (Diallo, 90′), Guimaraes, Joelinton – Almiron (Murphy, 86′), Isak (Ritchie, 81′), Gordon (Ndiweni, 90′)

Classement groupe F