À quelques jours du retour de la Ligue 1, Luis Enrique pourrait se servir de la forme de certains joueurs lors de la tournée en Asie pour affronter le FC Lorient au Parc des Princes.

Ce week-end, le PSG va remettre son titre de Ligue 1 en jeu. Le club le plus titré du championnat de France recevra – au Parc des Princes – le FC Lorient ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera à coup sûr privé des trois blessés de longue date : Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes. De plus, les membres du loft ont très peu de chance d’être convoqués pour cette première rencontre de la saison 2023-2024. Ainsi, Kylian Mbappé sera très certainement absent pour cette rencontre. Mais le nouveau coach des Rouge & Bleu pourra s’appuyer sur les bonnes choses qu’il a vu lors de la tournée en Asie.

Warren Zaïre-Emery a marqué des points

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande quel onze pourrait aligner Luis Enrique. Sans surprise, Gigio Donnarumma débutera dans les buts. Avec l’absence sur blessure de Nuno Mendes, Lucas Hernandez a de grande chance de débuter dans le couloir gauche de la défense. « L’état physique de l’international Français a rassuré tout le monde. » L’ancien du Bayern Munich devrait retrouver sa place dans l’axe lorsque le Portugais reviendra à la compétition. « À moins qu’avant cela, Paris ne recrute à ce poste si Bernat et/ou Kurzawa trouvent une porte de sortie. Du côté de la direction sportive, l’idée de faire venir une doublure dont le profil serait plus défensif est à l’étude », rapporte LP. Dans l’axe, Milan Skriniar accompagnera le capitaine Marquinhos. À droite, Achraf Hakimi devait logiquement être aligné.

Pour l’entrejeu, le coach espagnol aura du choix pour son 4-3-3. Lancé dans le grand bain la saison passée, Warren Zaïre-Emery continue sa belle progression. Le Titi de 17 ans a été l’une des belles satisfactions de la tournée estivale et devrait donc occuper une place de titulaire. « Du haut de ses 17 ans, le natif d’Aubervilliers a fait bonne impression à Luis Enrique et son staff et a senti que ces derniers comptaient sur lui. Le voir démarrer face à Lorient reste une possibilité à ne pas écarter. » Il devrait être asssocié à la nouvelle recrue, Manuel Ugarte. L’Uruguayen avait démarré trois des cinq rencontres amicales. La troisième place pourrait se jouer entre Vitinha et Fabian Ruiz. De son côté, Marco Verratti devrait une nouvelle fois débuter sur le banc. Si l’ancien entraîneur du FC Barcelone compte sur l’Italien, il « devrait le faire jouer, dans un premier temps, par séquences afin qu’il retrouve une forme optimale. »

Enfin, la faiblesse du secteur offensif obligera Luis Enrique à faire des choix par défaut. Malgré un faible temps de jeu, Hugo Ekitike est actuellement le seul avant-centre de métier suite à la mise à l’écart de Kylian Mbappé. Marco Asensio, plus à l’aise dans le couloir droit, devrait être aligné. Concernant Carlos Soler, il est à ce jour l’option la plus probable pour le côté gauche, toujours selon le quotidien francilien. « L’Espagnol a retrouvé de la confiance depuis l’arrivée de l’ex-sélectionneur, qu’il a côtoyé avec l’équipe d’Espagne. Avec lui, l’ancien de Valence sait comment évoluer sur le terrain mais aussi que les statuts de ‘titulaire indiscutable’ n’existent pas. » Malgré un retour décisif face au Jeonbuk Motors, Neymar Jr pourrait encore être ménagé pour la reprise du championnat. Reste désormais à savoir si les nouvelles recrues attendues comme Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos pourront être disponibles pour ce premier match de la saison.