Le dossier Mbappé/PSG/Real à la Une de Marca et AS

Coup double… Kylian Mbappé (22 ans), sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, pourra se contempler à la Une des deux journaux sportifs de Madrid : Marca et AS. Du côté de Marca on a été inspiré par le milieu de terrain allemand du Real Madrid Toni Kroos et ses déclarations dans le podcast ‘Einfach mal Luppen’ qu’il partage avec son frère Felix. La signature de Lionel Messi au PSG “peut être bonne pour nous car notre plus grand rival a perdu son meilleur joueur, y a déclaré le joueur. Et peut-être que quelque chose de mieux en sortira. Peut-être qu’un joueur de Paris nous rejoindra… Je ne sais pas.” Un propos évasif qui s’étale donc en première page du journal. Et qui révèle surtout que le vestiaire Merengue est attentif au dossier. Du côté de AS, on titre que “Madrid ne se rend pas”, et on assure que le Real “insistera” même si l’attaquant français a dit à ses compagnons de club qu’il resterait au PSG cette saison. Dans l’absolu, les Madrilènes voient là une stratégie de Kylian Mbappé pour s’assurer un départ de Paris en douceur.

Dans ce même journal sportif AS on explique qu’on se dirige vers une guerre PSG-Real l’été prochain car les deux équipes feront des propositions à… Paul Pogba, en fin de contrat à Manchester United en 2022. “Le joueur préfère aller à Madrid, mais le PSG peut lui offrir plus d’argent”, commente le quotidien espagnol.