Quelle tactique pour le PSG à Santiago Bernabeu ?

Le 9 mars prochain, le PSG se déplacera sur la pelouse du Santiago Bernabeu en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Brillant vainqueur au Parc des Princes, le club de la capitale devra rééditer sa performance afin de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. À 14 jours de la rencontre, Le Parisien se demande à quoi on pourra s’attendre pour cette confrontation. « Tactiquement, Paris possède plusieurs options« , assure le quotidien francilien.

Pour le onze de départ du PSG pour défier le Real Madrid, Mauricio Pochettino devrait apporter un seul changement. Neymar prendra la place d’Angel Di Maria. Un doute persiste tout de même pour deux postes. Le gardien et le troisième milieu qui accompagnera Marco Verratti et Leandro Paredes. Cette place se joue entre Danilo Pereira et Idrissa Gueye. « Le champion d’Europe 2016 est en forme et semble posséder une longueur d’avance sur le champion d’Afrique 2022« , assure Le Parisien.

Le XI du PSG pour le 9 mars selon Le Parisien : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Messi, Neymar, Mbappé.

Pour ce qui est du plan de jeu, Johan Micoud estime que le PSG ne doit pas changer par rapport au match aller. « Je crois qu’une tactique qui a marché, il faut la reproduire, que l’on soit à domicile ou à l’extérieur. À l’aller, le PSG a été au-dessus du Real. Les Parisiens ont réalisé un match énorme en allant presser assez haut et en empêchant le Real de ressortir sur leurs points forts, à savoir le milieu de terrain. S’ils arrivent à contrer une nouvelle fois le milieu du Real, les attaques espagnoles auront du mal se déployer et à toucher leurs joueurs performants devant.«