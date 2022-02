Revue de Presse PSG : Navas, Paredes, CUP, money time…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 25 février 2022. Les Parisiens performants dans le money time, Leandro Paredes forfait pour la réception de l’ASSE, focus sur la colère du Collectif Ultras Paris et Keylor Navas fébrile ces derniers mois.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’une des spécialités du PSG cette saison, les buts dans les dernières minutes d’un match. En effet, depuis le début de l’exercice 2021-2022, le club de la capitale a inscrit huit réalisations au-delà de la 87e minute de jeu pour « obtenir le match nul (deux fois) ou, mieux, aller chercher la victoire (cinq fois en L1 et une en C1) ». Kylian Mbappé a notamment scoré à trois reprises et délivré deux passes décisives au-delà de cette 87e minute. Des buts dans le money time qui montre une vraie force de caractère de l’équipe, comme l’explique le préparateur mental, Florent Duchesne : « Ça montre qu’ils s’engagent et tiennent leur concentration jusqu’au bout. C’est peut-être ça qui a pu leur manquer à un moment donné par le passé. Là, match après match, ça leur donne de la confiance parce qu’ils savent qu’ils sont capables de gagner à la dernière minute. Et ça peut créer l’effet inverse chez l’adversaire, quel qu’il soit, même le Real. C’est une vraie confiance qu’ils capitalisent de match en match. Ça peut vraiment être une force pour la fin de la saison. »

Le quotidien francilien fait également un point sur l’infirmerie du PSG avant la réception de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Déjà absent lors du déplacement à Nantes, Leandro Paredes sera une nouvelle fois forfait. « L’Argentin n’est malheureusement pour lui pas suffisamment remis de ses douleurs aux adducteurs (…) et est ainsi resté aux soins. » De son côté, Sergio Ramos (mollet droit) sera encore indisponible pour ce match. Pour rappel, Marco Verratti est suspendu pour la réception de l’ASSE après avoir écopé de trois cartons jaunes en dix matches.

Le Parisien se demande également si le Collectif Ultras Paris (CUP) exprimera de nouveau son mécontentement dans les tribunes ce samedi face à l’AS Saint-Etienne. Le CUP avait déjà exprimé sa colère contre les dirigeants et les joueurs lors du match face au Stade Rennais. Et ce week-end, « de manière plus sporadique, leur exaspération pourrait une nouvelle fois s’exprimer. Certains membres du CUP l’envisageaient cette semaine même si aucune décision n’a été arrêtée pour l’instant. » Mais ces actions peuvent également diviser au sein même du groupe. Le groupe d’Ultras est notamment dirigé par Nicolas Boffredo « accompagné de deux vice-présidents, et répartis en sept associations, lesquelles sont parfois redécoupées en sections » Mais ce sont surtout les plus jeunes qui peuvent montrer leur mécontentement. « Ils insistent sur la notion de collectif et non d’organisation d’un seul homme (…) Ces électrons libres du CUP regretteraient aussi une trop grande proximité entre Bobo et des dirigeants du PSG. »

De son côté, L’Equipe fait un point sur la concurrence entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas. Et cette saison, le portier costaricien (20 matches) « ne dégage plus la même assurance que l’an dernier » comme en atteste sa dernière prestation face au FC Nantes (1-3). Même si son niveau est loin d’être catastrophique, le portier de 35 ans n’affiche plus les mêmes performances ces derniers mois. Mais à l’exception de son erreur face au RC Lens, Keylor Navas reste un gardien assez fiable sur sa ligne « Son pourcentage d’arrêt, certes en baisse par rapport à l’an dernier (75 contre 80 %), reste consistant. » Mais Gigio Donnarumma se montre plus performant dans ce domaine avec un pourcentage d’arrêt qui grimpe jusqu’à 82 %. De plus, l’ancien du Real Madrid montre une certaine fébrilité dans la lecture de la profondeur.

Concernant le jeu au pied, les deux portiers montrent des lacunes dans ce domaine. Cette saison, « le Costaricien donne l’impression de davantage oser dans les relances courtes au pied », mais l’Italien lui reste supérieur notamment dans la lecture des situations pour celui qui recevra les ballons. Le langage corporel peut également montrer son importance dans le poids de cette concurrence. L’international costaricien « apparaît plus en retrait et moins directif envers sa défense. Une impression partagée par certains de ses coéquipiers. »

Le quotidien sportif confirme les absences de Sergio Ramos et Leandro Paredes pour la réception de l’AS Saint-Etienne. Cette rencontre pourrait également permettre à Mauricio Pochettino de relancer ses latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi, remplaçants à Nantes la semaine passée.