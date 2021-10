Ligue 1 – Amaury Delerue arbitre de PSG / Lille

Ce dimanche, le PSG a partagé les points avec son rival, l’Olympique de Marseille, en conclusion de la 11e journée de Ligue 1 (0-0). Malgré un jeu loin d’être emballant, surtout après l’expulsion d’Achraf Hakimi, les Rouge et Bleu restent solidement installés en tête du championnat avec 7 points d’avance sur le RC Lens.

Et dès ce vendredi 21h00, les hommes de Mauricio Pochettino seront de nouveau sur le pont lors de la réception du LOSC pour le compte de la 12e journée. D’ailleurs, la LFP vient tout juste de désigner l’arbitre qui officiera pour cette partie : il s’agit d’Amaury Delerue. Alexandre Viala et Julien Aube l’assisteront. Bartolomeu Varela prendra place en tant que quatrième arbitre. Enfin, Jérôme Brisard et Cyril Mugner seront à l’assistance vidéo.