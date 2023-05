Qu’est ce qui bloque entre le PSG et Kylian Mbappé ?

Le PSG prépare son mercato estival 2023 avec très certainement le dossier Kylian Mbappé en d’ores et déjà en tête. En effet, selon les derniers échos de la presse, l’attaquant français ne souhaiterait pas à ce stade, activer l’année supplémentaire en option associée à son contrat actuel.

A la fin de la saison 2021/2022, le Paris Saint-Germain parvient a prolongé le contrat de sa star, Kylian Mbappé. Le club de la capitale pourra donc compter sur son numéro 7 jusqu’en 2024 contractuellement, et jusqu’en 2025 si le joueur active une année supplémentaire et optionnelle associée à son contrat. Cependant, nos confrères de L’Equipe avancent que le champion du monde 2018, à ce stade, ne souhaiterait pas l’activer, et donc arriver au mois de juin 2024 libre de tout contrat. Une façon pour le clan Mbappé de mettre la pression au PSG pour le prochain marché des transferts, durant lequel il faudra, pour les dirigeants parisiens, bâtir une équipe compétitive s’ils souhaitent garder Kylian Mbappé dans leurs rangs, après 2024. En effet, le dernier mercato estival, en 2022, aurait déçu le Bondynois selon les informations de RMC Sport. Ces derniers évoquent également un agacement en début de saison au sujet de sa prime non versée à temps. Si au club « personne n’imagine la saison prochaine sans son joueur star« , il devrait percevoir une prime de 90 millions liée à sa dernière prolongation.

Des raisons d’être optimiste pour la suite de son aventure au PSG ?

S’il a été déçu du mercato estival 2022, Kylian Mbappé demeure tout de même ravi du virage que prend le projet parisien : « Il représente toujours l’avenir du club: jeune, français et brillant« , écrit RMC Sport. Une confiance en ce projet très certainement liée à sa relation entretenue avec Luis Campos. La star française continuera d’avoir confiance et d’être proche du conseiller du football du Paris Saint-Germain.

Au Qatar, un départ libre n’est pas envisageable à la fin de la saison prochaine. Toujours selon RMC Sport, le Real Madrid reviendra à la charge avec un positionnement repensé dû à l’éclosion de Vinicius sur l’aile gauche, sans oublier Manchester United qui suivrait le dossier de près. Une chose est sûre, Kylian Mbappé continuera d’agiter les mercatos du Paris Saint-Germain.