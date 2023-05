Revue de Presse PSG : Mbappé, Messi, QSI-Santos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 24 mai 2023. Kylian Mbappé ne lèvera pas son année en option dans son contrat, quelles destinations pour le Français à l’été 2024, un record à aller chercher pour Lionel Messi, QSI pourrait investir à Santos…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’avenir de Kylian Mbappé. Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2025 l’été dernier, dont une année en option, l’international français ne devrait pas lever la saison optionnelle présente dans son bail. Avec cette décision, l’attaquant de 24 ans met ainsi la pression sur le club parisien pour le prochain mercato. Le champion du monde 2018 a jusqu’au 31 juillet pour décider d’activer cette saison 2024-2025. « À un peu plus de deux mois de la limite, la forte tendance est qu’il décide d’entrer dans sa dernière année de contrat sans utiliser cette option. Contacté, l’entourage du joueur n’a pas souhaité faire de commentaires. » Au club, on assure que cette décision ne remet pas en cause le projet parisien construit autour du Français. « Les dirigeants parisiens ne paniquent pas face à cette situation et le passé leur donne des raisons de ne pas céder au pessimisme. » En effet, le board des Rouge & Bleu avait réussi à prolonger leur attaquant phare malgré ses envies de départ comme à l’été 2021 où le Real Madrid avait formulé plusieurs offres, dont une dernière avoisinant les 200M€.

Mais cette fois-ci, le contexte est différent. Le joueur avait déjà voulu quitter le club à l’automne dernier en raison de multiples divergences. Premièrement, le mercato manqué ce qui l’a obligé à évoluer dans un rôle de pivot. Puis un retard de paiement en septembre avait aussi agacé le joueur. Mais à ce jour, « ses relations avec le club semblent plus apaisées qu’il y a quelques mois et la star parisienne est, de toute façon, bien consciente que le PSG se montrerait intransigeant s’il manifestait la volonté de partir dès cet été », rapporte L’E. Autre signe qui montre que l’ancien Monégasque devrait rester cet été : Le maintien de Luis Campos à son poste de coordinateur sportif. Malgré une saison difficile, les hautes sphères parisiennes devraient laisser du temps au Portugais de poursuivre son projet. La relation entre Luis Campos et Kylian Mbappé reste très fluide. « Il est difficilement imaginable que le Français puisse aller au clash face au Portugais cet été pour quitter Paris. »

Reste désormais à savoir quelles seront les destinations possibles pour Kylian Mbappé à l’été 2024. Un an après sa prolongation au PSG, les supporters du Real Madrid ne digère toujours pas la non-arrivée de la star française dans la capitale espagnole. « Son transfert avorté a profondément terni l’image du Français à Madrid mais surtout, il a vu cette saison Erling Haaland largement le supplanter dans le désir de paillettes des Merengues », rapporte le quotidien sportif. Mais les dirigeants madrilènes, conscients de la valeur sportive, médiatique et économique du joueur, n’ont jamais fermé la porte à l’arrivée du numéro 7 parisien à la Casa Blanca. Surtout que le club espagnol est à la recherche d’un attaquant pour remplacer Karim Benzema. Mais cela ne devrait pas avoir lieu cet été. Les dirigeants du Real Madrid aimeraient s’attacher les services d’un nouvel avant-centre à l’été 2024 et leur choix se porterait sur Erling Haaland (Manchester City) ou Kylian Mbappé. « La possibilité de pouvoir alors s’attacher les services du Français gratuitement les fait saliver d’avance. Elle leur permettrait aussi de faire un joli pied de nez aux dirigeants du PSG. » Surtout que le Français a toujours la préférence du président, Florentino Pérez. Mais pour espérer rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé devra revoir son salaire à la baisse et choisir de ne plus évoluer sur le côté gauche, un poste occupé par Vinicius Jr.

Autre destination possible pour Kylian Mbappé, la Premier League. Liverpool se montre notamment le plus insistant et était même revenu à la charge l’été dernier, « à la fin du mercato, à un moment où des tensions existaient entre le joueur et le PSG », précise L’E. Mais le club anglais ne pourra pas offrir le même salaire au joueur (estimé à 6 M€ brut par mois, hors primes). En théorie, le championnat le plus riche du monde devrait avoir les moyens de s’attacher les services de l’attaquant parisien, mais les candidats ne seront pas nombreux. « Manchester City a Erling Haaland, et le cas de Manchester United pourra peut-être être reconsidéré si l’offre de rachat du Qatar est acceptée par la famille Glazer. Les Red Devils avaient déjà approché le joueur par le passé. »

De son côté, Le Parisien met en avant la fin de saison de Lionel Messi et un possible record à aller chercher. Alors qu’il lui reste deux matches à disputer sous le maillot parisien (Strasbourg et Clermont), l’Argentin peut battre un record dans le championnat de France, celui du plus grand nombre de passes décisives lors d’une saison. Si le champion du monde 2022 n’aura jamais convaincu lors de ses deux années à Paris, « la qualité du pied gauche du septuple Ballon d’or est l’une des rares choses que l’on regrettera au moment de son départ du PSG à la fin de la saison. » Actuel leader du classement avec 16 passes décisives, l’ancien Barcelonais est quasiment sûr de remporter cette distinction, son poursuivant Jonathan Clauss pointant à cinq unités. Il est actuellement le meilleur passeur des cinq grands championnats européens à égalité avec Kévin De Bruyne (Manchester City) et peut même devenir le joueur réalisant le plus de passes décisives sur une saison de Ligue 1. « Pour cela, il devra délivrer au moins trois offrandes sur les deux dernières journées et ainsi faire mieux que son compatriote, Angel Di Maria, titré en 2016 avec 18 unités », rapporte LP.

Dimanche face à l’AJ Auxerre (1-2), le numéro 30 des Rouge & Bleu avait délivré sa 300e passe décisive depuis le début de sa carrière. Au PSG, il a noué une relation sur le terrain avec Kylian Mbappé, qui a su pleinement profiter de la qualité de passe de son compère d’attaque. « Après avoir été six fois meilleur passeur du Championnat d’Espagne, Messi se voit donc offrir une opportunité de rajouter quelques lignes symboliques à son palmarès et de terminer sa carrière parisienne sur une note plus positive (…) Une maigre prouesse au regard du standing du joueur et des attentes suscitées », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque le possible investissement de QSI dans le club brésilien de Santos. D’après les informations du média Globo, confirmées par Le Parisien, le fonds d’investissement qatari, Qatar Sports Investments, propriétaire du PSG, envisage d’entrer dans le capital du célèbre club brésilien, où a notamment évolué Pelé et Neymar Jr. « Sans argent pour faire de gros investissements dans le football, Santos a ouvert la porte à des discussions avec le fonds qatari. Les discussions se poursuivent sur la manière dont la contribution serait apportée au club. » L’approche entre les deux clubs s’est faite par l’intermédiaire du père de Neymar. Depuis quelques années, QSI veut accroître son influence dans le monde du football via l’investissement dans certains clubs.

En octobre, le fonds d’investissement qatari avait notamment acquis 21% de Braga. Il réfléchit également à devenir actionnaire majoritaire de Malaga. « Selon les informations de la Cadena COPE, QSI pourrait acheter 51 % des parts contre 9 M€. » Une faible somme qui s’explique par la situation sportive compliquée du club (19e sur 22 du championnat en D2 espagnole et qui évoluera en 3e division la saison prochaine). « Deux autres clubs européens et deux Sud-Américains, dont Santos, sont aussi visés par QSI », précise LP. Ce modèle d’expansion ne veut pas dire que QSI va réduire son investissement au PSG dans les années à venir. « Mais le modèle économique va évoluer. L’ouverture du capital, qui devrait être actée cet été, va en ce sens. La société américaine, Arctos Sports Partners, s’est positionnée pour acquérir entre 5 et 15 % des parts du club. Les négociations arrivent en phase finale », conclut Le Parisien.