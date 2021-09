Le PSG rencontre l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Parc des Princes dans le cadre de la 6e journée de la Ligue 1 (21h00). Les Parisiens voudront poursuivre leur belle série d’invincibilité en championnat (5 victoires en autant de rencontres) mais aussi se rassurer après un match nul poussif face à Bruges en milieu de semaine en Ligue des Champions (1-1). Malheureusement, les Rouge & Bleu seront loin d’être au complet.

En effet, comme l’ont rapporté L’Equipe et Le Parisien dans leur édition du jour, Mauricio Pochettino devra faire sans Marco Verratti au milieu de terrain (blessé au genou), très certainement sans Kylian Mbappé (douleur a l’orteil) voire même Presnel Kimpembe (gêne à la cheville et fatigue). Et tout ceci sans compter les absences de Sergio Ramos et de Bernat.

Le XI probable selon L’Equipe : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe/Kehrer, N. Mendes/ Diallo- Herrera, Gueye, Paredes – Di Maria, Messi, Neymar.

Le XI probable selon Le Parisien : Navas /Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes – Herrera, Gueye, Wijnaldum (ou Paredes) – Di Maria, Messi, Neymar

Qui imaginez-vous pour remplacer ces cadres de l’équipe ? L’entraîneur argentin va-t-il aligner Wijnaldum ou Paredes à la place du petit italien dans l’entrejeu ? Kehrer remplacera-t-il Kimpembe dans un match au sommet ? Abdou Diallo retrouvera-t-il son poste de prédilection dans l’axe de la défense et Nuno Mendes connaîtra-t-il sa première titularisation ? Imaginez-vous Mauricio Pochettino tirer sur la corde avec Kimpembe ?