Rabé : « Quand ils vont être rodés, ça va tourner très bien »

Pour sa première sous le maillot du PSG, la MNM n’a pas fait d’étincelles. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont essayé de se trouver mais ne se sont pas montrés dangereux. Pour Eric Rabesandratana, cette performance moyenne peut s’expliquer. Il faut leur laisser du temps.

« Quand on fait le bilan des trois de devant, on se rend compte que physiquement déjà, ils ne sont pas du tout au même niveau. Leurs préparations ont été un peu différentes selon le travail fourni, le temps d’arrêt aussi. Mbappé est revenu un peu plus tôt pour faire sa préparation, Neymar et Messi sont allés en finale de la Copa America. Les deux ont arrêté mais très peu. La relation entre les trois n’est pas complètement mise en place, confesse l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Ils ont besoin d’automatismes et puis surtout avec le travail physique qu’ils vont devoir fournier et les déplacements qu’il y a eu avec les sélections, ça a été très fatigant. Je ne suis pas étonné de cette prestation réalisée par le trio d’attaque. Quand ils vont être rodés, ça va tourner très bien.«