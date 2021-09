Revue de Presse PSG : Kimpembe, salaire de Messi, Mbappé..

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 septembre 2021 : L’état de forme de Presnel Kimpembe, le salaire de Messi et les cryptomonnaies, la blessure de Mbappé, le retour de Phil Collins.

Le Parisien parle du cas de Presnel Kimpembe qui « traverse une crise de croissance » à 26 ans et explique par le fait qu’il est un des joueurs de l’effectif qui a le plus joué et est soumis à des « cadences infernales ». Le début de saison du titi est jugé comme « contrastée avec des performances abouties et d’autres en deçà du niveau attendu ». Depuis novembre 2020, en plus d’être un titulaire indiscutable au PSG, il l’est aussi en équipe de France. Dans cette saison 2021/2022, le joueur en est déjà à 10 rencontres jouées pour 716 minutes et tout ceci… en moins de 2 mois ! Par rapport à certains de ses coéquipiers qui ont eu 3 semaines de préparation, le défenseur central n’en a eu qu’une. « Cela n’excuse pas tout, mais ça permet de mieux mesurer l’incroyable enchaînement auquel est soumis le joueur de 26 ans » partage le quotidien local. Le joueur traîne aussi « une cheville douloureuse qui l’empêche d’aborder chaque match avec l’esprit totalement libre ».

Le journal francilien évoque aussi les retrouvailles à venir entre Boateng et Messi dimanche après le fameux dribble de l’argentin sur le défenseur en 2015 même si « l’allemand a de bons souvenirs » face à la Pulga entre sa finale se coupe du monde 2014 remportée ou encore le 8-2 concédé lors du Final 8.

Le Parisien explique qu’il « faudrait un miracle pour que Kylian Mbappé » participe au match contre l’Olympique Lyonnais. Il ne s’est pas entraîné ce vendredi matin et il sera très compliqué pour lui de tenir sa place sur la pelouse du Parc des Princes dimanche. Sergio Ramos (mollet) et Marco Verratti (genou) sont d’ores et déjà forfaits.

Le XI probable du PSG contre Lyon selon Le Parisien : Navas /Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes – Herrera, Gueye, Wijnaldum (ou Paredes) – Di Maria, Messi, Neymar

L’Equipe fait sa une sur Leo Messi et le fait qu’il touchera près de 30M€ net annuel. Une « rémunération énorme mais identique à celle de Neymar qui a prolongé jusqu’en 2025 » avec une année en option quasi automatique. Si l’Argentin n’a pas reçu de prime à la signature, il bénéficie « d’une prime de fidélité établit à 15 M€ brut annuels », et lui sera versée s’il honore sa deuxième année de contrat la saison prochaine. L’ancien barcelonais va donc être payé 30M€ cette saison et 40 les deux suivantes soit un total de 110 M€ sur trois ans. La signature de l’Argentin a conditionné à l’accord de sponsoring avec la marque américaine de monnaie virtuelle, crypto.com (pour un montant avoisinant les 25-30M€ sur la durée du contrat).

Le quotidien sportif évoque justement le fait que le contrat de Messi est le premier de l’histoire à être en partie rémunérée en cryptomonnaie, sous forme de jetons numériques, à hauteur d’un million d’euros. Qu’est ce qu’un token ? C’est une monnaie numérique – sa valeur évolue en fonction de l’offre et de la demande – émise par la plateforme Socios.com (partenaire du PSG depuis 2018) via la technologie blockchain, et qui donne des droits sur certaines actions du club.

Kyllian Mbappé est « très incertain » pour la rencontre face à Lyon et une décision devrait être prise ce samedi « ou demain au plus tard ». Son état « n’a pas évolué » et ce dernier souffre encore de l’orteil.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe contre Lyon : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe/Kehrer, N. Mendes/ Diallo- Herrera, Gueye, Paredes – Di Maria, Messi, Neymar

« La parenthèse a été de courte durée » mais Phil Collins qui « accompagne depuis trois décennies l’entrée des joueurs » va continuer à raisonner au Parc des Princes. Le PSG ne voulant pas « se perdre dans une polémique stérile ».