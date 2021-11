Auteur d’un double lors de la victoire du PSG sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2), Neymar Jr a réalisé une belle performance. Alors qu’il faisait preuve d’inefficacité devant le but depuis plusieurs rencontres, le numéro 10 parisien a marqué à deux reprises dans le jeu, une première depuis octobre 2020. Surtout, l’international brésilien retrouve quelques bonnes sensations depuis quelques semaines. Présent sur le plateau de l’Equipe du Soir, Raymond Domenech a notamment mis en avant le côté travailleur du joueur de 29 ans.

« On l’avait pas vu efficace, mais on l’a vu se battre, travailler et tenter des trucs. Petit à petit et à chaque match, on l’a vu revenir dans le jeu. Lors de ses derniers matches, il n’avait pas marqué mais il était sur les buts et il donnait l’impulsion à chaque fois. Il n’était pas à la rue comme à des périodes où il n’avait plus envie. Là, il avait envie et c’est pour cela que je dis qu’il n’y avait pas à être inquiet. Depuis un moment, je vois les matches et je trouve qu’il s’accroche, se bat et essaye. On lui reprochait cela avant. Il travaille (…) et est l’un des joueurs qui court le plus. »