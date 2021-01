Kylian Mbappé est dans toutes les bouches des observateurs du ballon rond depuis mercredi. Ses performances en demi-teinte sur le terrain ces dernières semaines inquiètent. Dans le cadre de sa chronique sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a demandé que le temps de jeu de Kylian Mbappé soit géré afin qu’il revienne à 100% de ses moyens.

“Kylian Mbappé a terminé l’année 2020 en petite forme et fatigué. Là il a repris contre Saint-Etienne et il n’a pas été très performant. Avec les qualités qu’il a on attend beaucoup plus de lui. Je pense qu’il a besoin d’être géré, que son temps de jeu soit un peu peaufiné afin qu’il revienne au top physiquement“, a commenté Rabé sur les ondes. “Il a eu des problèmes physiques en début de saison, la Covid-19. Il a eu des matches internationaux qui ont rajouté de la fatigue. […] Dans cette période de crise sanitaire ça rend un peu plus important et plus fort les petits problèmes comme ça. On sait qu’il est en discussion pour une prolongation de contrat éventuelle ou un départ. Quand on est joueur, on a quand même du mal à faire abstraction de tout ça. Ça peut se ressentir sur les performances. […] Je pense que lui a besoin de jouer et de retrouver un peu de forme mais il faut le gérer, ne pas le faire jouer tout le temps. Il faut vraiment doser son temps de jeu pour qu’il puisse retrouver sa pleine performance.“