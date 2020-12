Entre la victoire à Nîmes de l’OM (0-2), le déplacement à Montpellier (6e, 23 points), l’opposition Lille/Monaco (3e et 5e avec 23 points) demain et le déplacement de Lyon (4e, 23 points) à Metz, ce week-end de Ligue 1 Uber Eats peut être très néfaste au PSG. D’autant plus que la priorité est donnée au match de Ligue des champions contre Istanbul BB mardi et que des éléments comme Neymar Jr, Marco Verratti et Presnel Kimpembe sont laissés au repos dans cette perspective. Ex-capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris, Eric Rabesandratana prévient le champion de France en titre peut-être trop serein sur les affaires domestiques.

“L’OM est revenu hier à un point et il a deux matches en retard à jouer, trois équipes peuvent nous passer devant ce week-end. Donc attention pour le PSG de ne pas prendre ce match à Montpellier à la légère ! Il faut faire un match sérieux. Surtout qu’on est entre deux matches de Ligue des champions et que la qualification n’est pas complète. On n’a rien mis de côté en Ligue 1, il y a du monde qui arrive derrière, d’habitude on est tranquille au classement et on peut se concentrer sur la Champions League, ce n’est pas le cas cette saison”, a observé ce matin Eric Rabesandratana sur les ondes. “On devrait revoir des joueurs comme Kehrer, Rafinha, Herrera, Di Maria, Kean, Diallo, Bakker qui devraient retrouver du temps de jeu.”