Rabésandratana : « En ce moment, Di Maria m’énerve »

Hier soir, le PSG a une nouvelle fois offert un match très faible à ses supporters. Le club de la capitale a été totalement dominé par Lens mais a réussi à arracher le match nul en toute fin de match. Eric Rabesandratana a poussé un coup de gueule contre Angel Di Maria (noté 4 par la rédaction de CS).

« Prestation catastrophique dans l’ensemble, surtout en première mi-temps où l’état d’esprit était plutôt inquiétant. Je n’ai pas aimé Angel Di Maria, je n’ai pas aimé Icardi. Di Maria est celui qui m’a le plus énervé. Je me dis, mais à quoi il joue en fait ? Ce monsieur est en fin de contrat, il attend de prolonger un an à la fin de la saison. Mais je ne vois pas comment on va le prolonger en ayant cet été d’esprit et ce comportement sur le terrain. Il est parfois égoïste, tout le temps en train de rechercher Messi. Alors, avoir une relation particulière avec un joueur, encore plus quand c’est Messi, on peut le comprendre mais de là à être obnubilé par le fait de donner le ballon à Messi, non ce n’est pas possible, s’emporte l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Il en perd son football, il est inutile dans cette forme de jeu par rapport à l’équipe. Le problème, c’est qu’il s’inscrit dans un comportement qui fait qu’il ne fait pas de travail défensif. Messi ne le fait pas non plus, mais il ne l’a jamais fait. Messi a le comportement qu’il a toujours eu. […]Di Maria s’inscrit comme une star et ne veut pas faire ce travail supplémentaire. […]En ce moment, Di Maria m’énerve. Il joue à l’envers.«