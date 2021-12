Le Club Bruges s’impose avant d’affronter le PSG

Mardi soir (18h45, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Club Bruges dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Déjà assurés de se qualifier et de terminer deuxième du Groupe A, les Rouge & Bleu voudront terminer sur une bonne note – au Parc des Princes – sa première partie de saison européenne. De son côté, l’équipe belge doit réussir un résultat pour espérer une qualification en Europa League.

Comme le PSG contre Lens, Bruges jouait hier pour le compte de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Les Belges recevaient Seraing, 15e du championnat. Et le match a été très prolifique en première mi-temps. Le Club Bruges a ouvert le score par Bas Dost – sur penalty (17e) – avant de doubler la mise par ce même Dost à la demi-heure de jeu. Son adversaire du jour va réussir à réduire l’écart (2-1, 42e) mais Sandra va redonner deux buts d’avance à Bruges dans la foulée (3-1, 44e). Un but qui n’assomme pas Seraing puisqu’ils vont marquer juste avant la mi-temps (3-2, 45e+1). Après cette très belle première mi-temps, plus rien ne sera marqué. Bruges s’impose donc et prépare bien son match contre le PSG. Avec ce succès, Bruges reste deuxième à quatre points du leader, l’Union Saint-Gilloise.

Le XI de Bruges : Mignolet – Mata (Nsoki, 88e), Hendry, Mechele, Ricca – Sandra, Vormer (c) (Vanaken, 63e), Mbamba (Rits, 63e) – De Ketelaere, Dost (Wesley, 80e), Lang