Depuis de nombreuses semaines, le rendement de Kylian Mbappé sur le terrain est au centre des débats. Malgré de bonnes statistiques (14 buts et 7 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues), l’international français réalise des prestations médiocres et montre des limites notamment dans son style de jeu. Sur son site internet, Le Parisien propose un débat concernant une titularisation ou non de Kylian Mbappé face au Stade Brestois ce samedi soir (21h sur Canal Plus). Si l’ancien Parisien, Jimmy Algérino (1996-2001), estime que le numéro 7 des Rouge et Bleu doit être présent sur le terrain pour retrouver du rythme, Éric Rabésandratana souhaite que le champion du Monde 2018 débute sur le banc.

“Il n’y a pas de souci à mettre Kylian Mbappé au repos. Il était fatigué avant les vacances, lesquelles n’ont pas été longues. Il semble toujours fatigué au retour, à moins qu’il ne soit préoccupé, voire les deux. Toujours est-il qu’il n’est pas vraiment au point ni collectivement, ni dans ses choix. Ce qui me dérange un peu en ce moment, c’est qu’il se fatigue pour des choses qu’il n’a pas à faire. Ça n’est pas à lui de participer à l’organisation du jeu. Avec la vitesse qui est la sienne, il devrait se contenter d’une touche de balle avant de partir dans l’espace. Qu’il laisse l’organisation à Neymar, Verratti ou Rafinha et se concentre sur ce qui est son truc : finir les actions”, a exposé l’ancien Parisien Eric Rabésandratana (1997-2001), devenu chroniqueur pour France Bleu Paris. “lI se perd un peu en réflexion, il a changé sa façon de jouer et la fatigue du moment est peut-être due à l’énergie consacrée à participer au jeu. Face à Brest, Mbappé peut démarrer sur le banc et entrer au gré du match, sans qu’il s’agisse d’une sanction. Il faut qu’il apprenne à se gérer. Jouer tous les matchs, c’est ce que souhaite tout joueur, à plus fort titre pour ce type de joueurs en quête de stats. Peu importe au fond, car on a besoin qu’il soit en forme dans les moments où il est censé faire la différence.”

