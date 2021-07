C’est quasiment la réserve du PSG qui a affronté Orléans (National 1), samedi dernier, lors de la première période du match amical (insipide) au stade de la Source. Avec les entrées de Keylor Navas, Achraf Hakimi, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Bandiougou Fadiga, Ander Herrera et Gana Gueye, le visage de Paris a changé. Mais avec la première version et cette paire Kehrer-Bitshiabu en défense centrale, “tu ne peux pas affronter Lille”, prévient Eric Rabesandratana sur le site du journal Le Parisien.

“Je ne suis pas inquiet, mais il y a beaucoup trop d’incertitudes défensives. En première période, les attaquants d’Orléans sont passés deux ou trois fois en face-à-face, ce n’est pas possible. Kehrer a des lacunes, on le sait. Contre Augsbourg, il s’est fait bouger par un mec qui saute dans son dos… et ce n’est pas un match de Ligue des champions face au Bayern ! Ce n’est pas des signes de fatigue, mais de faiblesse. Aujourd’hui, on n’a pas la vraie défense, la seule certitude que tu as, c’est Hakimi. Il a un gros potentiel”, commente l’ancien capitaine du PSG. “Les Titis qui ont brillé ? Deux joueurs sortent du lot, il s’agit de Simons et Gharbi selon moi. Simons provoque, fait des choses, il a de vraies qualités.” Prochain match de préparation, demain au Portugal (20h) contre Séville. On devrait y voir plus clair quant au onze de départ contre Lille dimanche prochain.