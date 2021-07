Rafinha Alcantara (28 ans) a grandi. C’est d’ailleurs Rafael et non Rafinha qu’il porte sur son maillot au PSG. A un âge pivot il doit choisir la bonne orientation de carrière. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain hispano-brésilien polyvalent est cité ici ou là, en Italie et en Turquie. Le Mundo Deportivo rapporte que tout cela n’est pas très exact. Rafinha se concentre sur sa saison avec le PSG, avec Mauricio Pochettino qui lui témoigne sa confiance. Voilà la réalité explique le journal sportif catalan. “De plus, pour le moment, il n’a pas d’offres et le PSG ne lui a pas dit de se trouver une équipe”, peut-on lire. “Au contraire, à Paris, ils sont très contents de son rôle dans l’équipe.” Autrement dit, Rafael Alcantara n’est pas un titulaire mais un joueur utile (7 passes décisives la saison dernière). S’il a semblé que Mauricio Pochettino comptait moins sur lui que Thomas Tuchel, l’Argentin est ravi de l’avoir et le considère comme un très bon joueur d’équipe, écrit le journaliste Ferran Martinez. L’histoire entre l’international brésilien et le PSG n’est donc pas terminée.