Plus de trois mille personnes ont pris place au stade de la Source d’Orléans pour assister au match amical de préparation du PSG face au club local de National 1 (beIN Sports 1/PSGTV). Une nouvelle fois, les Titis sont à l’honneur dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Ils sont huit, en comptant Letellier qui retrouve son ancien club. Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Julian Draxler – capitaine ce soir – encadrent la formation Rouge & Bleu. De retour dans le groupe, Achraf Hakimi et Ander Herrera débutent sur le banc.

Les temps forts

22′ Soumaré bat à la course Bitshiabu et va affronter Letellier qui gagne le un contre un

30′ Première frappe intéressante pour le PSG par Ahamada, mais sans grand danger non plus

44′ Un coup franc de Draxler passe au dessus de la barre de L’Hostis