Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 8 juillet 2021 dans la presse hexagonale… L’arrivée de rockstar de Sergio Ramos et les dernières informations sur Paul Pogba sont les thèmes du jour.

Le Parisien fait un retour sur “la folle journée de Sergio Ramos” et sa signature avec le PSG jusqu’en 2023. Le journal local rappelle que le joueur est arrivé un peu avant 11h00 à l’aéroport du Bourget où “une partie de l’état-major parisien” l’attendait sur le tarmac. L’ancien madrilène a directement pris la direction de l’hôpital Américain et la visite médicale s’est “déroulée sans encombre”. Il a ensuite rejoint la “Factory” où il a reçu “un accueil de Rockstar”. Le média conclut en affirmant que “Ramos au PSG, c’était un rêve il y a quelques années, c’est maintenant une réalité.”

Le quotidien fait aussi un focus sur ce “Roi à Paris”, connu pour son style si particulier et “ses tatouages de la tête au pied”, sa notoriété sur les réseaux sociaux (avec 45 millions de fans sur Instagram, il est dans le Top 10 des footballeurs les plus populaires au monde) mais aussi et surtout ses exploits sur le rectangle vert. Ses qualités de “défenseur buteur” lui ont permis de remporter tous les trophées collectifs que ce soit avec la Roja ou encore avec le Real Madrid. Comme le rappelle Joaquin Caparros pour Le Parisien, “C’est tout simplement une légende (…) il est tout en haut !”

L’Équipe consacre un article complet à Paul Pogba et “la course à l’armement” du PSG pour l’enrôler.

Comme nous vous l’annoncions depuis de nombreuses semaines, le joueur et le club négocient ensemble et ces discussions sont devenues intenses depuis quelques jours.

Le quotidien sportif confirme cette information et rajoute que le Paris Saint-Germain “devra se séparer de quelques joueurs et alléger sa masse salariale” pour signer l’international français. Des membres de l’entourage de Pogba ont affirmé que “la perspective d’un transfert à Paris le séduirait”… Une situation qui “séduit aussi la direction du PSG”. Le média rajoute que le cas du milieu de terrain a été évoqué avec Mino Raiola lors des échanges pour l’arrivée de Gigio Donnarumma… à Paris et que son prix oscillerait “entre 50 et 60 millions d’euros”. Le club de la capitale “devra faire du ménage” au milieu de terrain, secteur où il y a embouteillage et pourtant “personne n’a envie de quitter” les Rouge & Bleu. Les joueurs “vendables et qui possèdent “la plus forte valeur” sont Kehrer, Sarabia et Areola.

L’Équipe termine son papier en affirmant que ” l’attirance entre Pogba et le PSG est vraiment réciproque, il faudra d’abord lui faire de la place avant de s’entendre avec Manchester United.”