Rabesandratana justifie l’absence de Ramos lors de Lens / PSG

Sergio Ramos a fait ses grands débuts sous le maillot du PSG à Saint-Etienne la semaine dernière (1-3). Le défenseur espagnol (35 ans) avait été très bon, surtout après cinq mois sans jouer. Préservé contre Nice, il est aussi absent pour Lens ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) en raison d’une fatigue musculaire. Pour Eric Rabesandratana, c’est tout à fait normal de ne pas se précipiter avec Sergio Ramos.

« Ramos, on l’attendait. J’ai lu un petit peu sur les réseaux sociaux, l’inquiétude et puis l’énervement d’un petit tout le monde. Je ne comprends pas trop en fait, explique l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. On a un Sergio Ramos qui est revenu contre Saint-Etienne et qui a fait un match incroyable pour un joueur qui n’avait pas joué depuis quasiment cinq six mois. C’était assez impressionnant dans l’importance qu’il a pu dégager dans cette équipe du PSG alors qu’il connaissait personne. On a vu l’importance et l’aura qu’il pouvait dégager dans le jeu. Son importance dans le jeu technique mais aussi dans le caractère. Il ne devait pas jouer entièrement ce match mais il a joué tout le match et il l’a très bien fait. Je pensais qu’il serait en difficulté physiquement parce que l’entraînement ne remplaçant pas les matches. On a vu un Ramos qui était incroyable, il a dégagé une maîtrise et une aisance physique assez impressionnante. Du coup, on a eu l’impression qu’il était parti pour enchaîner. Mais voilà, il a raté Nice, ce qui était logique, et là il va rater Lens. Mais en fait, c‘est complètement normal. Il a un programme qui a été fait pour lui, pour le remettre à niveau, qu’il retrouve la compétition et qu’il soit performant pendant cette compétition. […]Aujourd’hui, s’il y a un risque, on ne va pas le prendre. […]Il faut lui laisser du temps et respecter ce protocole de retour. Il est très important même capital pour l’avoir à 100% pour les matches de Ligue des Champions.«