C’était la surprise de la composition de Mauricio Pochettino ce dimanche après-midi contre Saint-Etienne (1-3). Après avoir fait sa première apparition dans le groupe contre Manchester City, Sergio Ramos a été titulaire et joué son premier match avec le PSG contre les Verts. Il a été plutôt bon (noté 6 par la rédaction de CS). Au micro de Prime Video, l’Espagnol (35 ans) est revenu sur cette première.

« Je suis bien, et très content. Après des longs mois difficiles à ne pas pouvoir aider l’équipe, revenir, jouer et se sentir utile, c’est toujours très positif. On prend trois points, avec une belle victoire. Forcément, cela fait plaisir de revenir. Je suis content et j’espère que l’on va faire une belle saison. »

Au micro de Canal Plus, le numéro 4 du PSG a laissé éclaté sa joie d’avoir enfin joueur son premier match avec le maillot Rouge & Bleu et son premier match depuis six mois.

« Je suis très content. Après tant de temps sans pouvoir jouer dans l’équipe, c’est extraordinaire ! Très heureux de pouvoir contribuer à l’équipe, et de le faire avec une victoire. Gagner les trois points, c’est gratifiant pour tout le monde. Ça n’a pas été facile ces derniers mois, mais j’ai récupéré et je suis prêt à être à mon meilleur niveau et faire la différence avec l’équipe.«