Ce dimanche soir, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG accueille l’OM dans un Classique au Parc des Princes qui s’annonce alléchant. Et juste avant que le coup d’envoi de cette partie ne soit donné, quelques remous ont secoué le club de la capitale. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a donc dû faire face à de nombreuses questions extra-sportives une fois encore, ce qui l’a excédé au plus haut point.

« Il a envie de revenir à l’essentiel »

Sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana est revenu sur la réaction du coach francilien devant la presse. L’ancien défenseur et capitaine rouge et bleu comprend ainsi tout à fait les raisons de cet emportement : »C’est un coup de gueule, un cri du cœur aussi. Un Christophe Galtier qui est un peu agacé et qui a envie de revenir sur l’essentiel, c’est-à-dire le football. C’est une vraie position qu’il prend aussi. Je crois sincèrement que c’est un véritable cri du cœur. Comme il l’a dit, il est heureux d’être entraîneur du PSG. Je pense que c’était un rêve pour lui et qu’on est un peu en train de lui casser son rêve. C’est un homme de terrain, il est là pour entraîner. Il a envie également de profiter de cette expérience. Mais aujourd’hui, cela représente bien ce que tous les coaches du PSG ont pu vivre. Christophe Galtier n’est pas non plus Causette. Je pense qu’il peut gérer tout cela. Les journalistes font leur travail, mais lui a certainement l’impression de passer à côté de l’essentiel, le terrain. Et il en a marre »