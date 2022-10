Vers un changement tactique pour le PSG face à l’OM ?

Dans un peu plus de 24 heures, le PSG reçoit l’Olympique de Marseille dans son antre du Parc des Princes. Pour cette partie représentant l’affiche de la 11e journée de Ligue 1, Christophe Galtier devra faire sans plusieurs éléments, notamment en défense. Ce qui devrait logiquement le conduire à modifier son système privilégié.

Le PSG ne se trouve pas dans sa meilleure passe, loin s’en faut. Outre les secousses extra-sportives qui ont frappé le club au cours des derniers jours, les Parisiens ne rayonnent pas non plus sur les terrains. On observe, en effet, un jeu moins flamboyant qu’en début de saison. Pire, les résultats ne suivent pas comme il y a quelques semaines avec notamment trois matches nuls de rang. Mais face à l’OM ce dimanche, les Rouge et Bleu auront une belle occasion de renouer avec le succès, à domicile, face au rival de toujours.

Le PSG en 4-3-3 ?

Et pour cette confrontation entre le leader et le troisième du championnat, Christophe Galtier va devoir innover quelque peu. En effet, avec les absences de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Sergio Ramos, sa défense s’en voit amoindrie. Du coup, pour remédier à cela, le coach francilien pourrait changer son fusil d’épaule, nous informe ce jour RMC. Adepte du 3-4-3 depuis son intronisation, celui-ci serait désormais enclin à modifier sa tactique. Face à l’OM, le PSG pourrait donc évoluer en 4-3-3 pour la première fois de la saison. Toujours selon cette même source, Nordi Mukiele, annoncé titulaire par L’Équipe ce jeudi soir, ferait donc les frais de ce nouveau système. C’est Danilo qui lui serait préféré pour épauler Marquinhos. Sinon, pour le reste, c’est Fabian Ruiz qui serait, dans cette optique, aligné au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et de Marco Verratti.

La composition probable du PSG face à l’OM selon RMC : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Bernat – Vitinha, Verratti, Ruiz – Messi, Mbappé, Neymar