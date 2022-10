Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille dans le cadre du choc de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le PSG devra faire sans plusieurs joueurs. Présent en conférence de presse deux jours avant le premier Classique de la saison, Christophe Galtier, agacé par les questions extra-sportives, a répondu aux journalistes. Extraits choisis…

La cadence des matches (PSG TV)

« Ça génère de la fatigue, des contusions, certaines blessures, il faut être très vigilant sur la récupération, mais sans être au repos. Il y a aussi de la fatigue mentale, qui génère de la nervosité, d’autant que les résultats de nos derniers matches n’ont pas été à la mesure de nos attentes, que ce soit pour les résultats mais aussi le jeu.«

La grande attente du Classico (PSG TV)

« On n’en a pas encore parlé aux joueurs mais demain on leur parlera de fierté, de donner une belle victoire pour que nos supporters soient fiers de notre équipe. Mais que ca reste un grand match de football avec une victoire à la clé. »

Les problèmes extra-sportifs

« La première des choses c’est qu’il faut avoir de la maîtrise, de l’expérience et un certain âge pour gérer au mieux tout cela. Ce que j’ai envie de vous dire, c’est que vous ne me parlez jamais football. Je suis ici, je suis l’entraîneur du PSG, j’en suis fier et heures, et finalement, je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler 1 minute 30 de football sur une conférence de 10 minutes. Et quoi que je puisse vous dires, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire, vous dites le contraire. Je vous dis que ça se passe bien, qu’ils sont solidaires et vous écrivez le contraire. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs. Sur Kylian, il y a eu des rumeurs sorties l’après-midi du match, Kylian a eu la meilleure des réponses, il a été performant, le meilleur homme du match. Moi, j’ai plein de défauts, mais je suis très honnête, je ne vous mens pas. Pour vous répondre sur Kylian, non je n’ai pas parlé de la rumeur, j’ai vu Kylian très sérieux dans la préparation, très investi.«

Les révélations de Médiapart

« Je ne commenterais rien. J’ai des joueurs qui se sont projetés très rapidement sur la préparation de ce très haut sommet. Je ne vous fait pas la morale, mais on pourrait peut-être recentrer la conférence sur le sportif. Ça se passe bien dans le vestiaire. On ne se fait peut-être pas des bisous tous les jours mais ça se passe très bien. Et mieux qu’ailleurs.«

Le Classico

« J’ai des joueurs qui se sont plongés sur la rencontre contre l’OM qui est un putain de gros sommet ! C’est le match que tout le monde attend. Je n’étais pas coach du PSG et il me tardait de faire ces matches-là. Mon ressenti pour mon premier Classico et mes origines marseillaise ? Je suis l’entraîneur du PSG et je suis très fier de ça. On est très focus sur ce qu’on doit faire. On doit faire en sorte de faire un grand match, mettre du rythme, de la qualité dans le jeu et faire plaisir à nos supporters. On va faire en sorte de leur rendre cela, un match agréable et qu’ils soient fiers de leur équipe. Lorsque je vois mon groupe heureux, qui s’entraîne bien, et le fait qu’ils veuillent tous jouer contre l’OM, ça me rend heureux et fier. »

Lionel Messi

« Il s’est entraîné normalement ce matin et il fera aussi demain. On va attendre de voir comment il réagit à la séance. À l’instant où je vous parle, oui il est disponible pour le match.«

Un changement de système avec les absents ?

« Oui, c’est possible. Il y a une réflexion sur le sujet. Est-ce qu’on, passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut, où on reste comme depuis le début de la saison avec des ajustements au milieu de terrain par exemple ? Depuis le lendemain du match de Benfica on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques mais aussi par rapport à l’Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle.«

La pression au PSG

« Ce n’est pas une pression pour moi, mais c’est agaçant. Pour moi c’est agaçant de ne pas parler football et de mon métier. Ma passion c’est le football, gagner des matches et aller le plus loin possible dans les compétitions. Je n’ai pas de la pression par rapport à ça mais je fais attention à ce que ça peut engendrer sur mon groupe. »

La baisse de régime du PSG ces dernières semaines

« On a joué 4 matches sur les 10 derniers jours, on a des absents. On joue sans Nuno Mendes, Kimpembe, Messi. Ça peut faire partie des raisons de notre méforme. »