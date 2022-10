Le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille au Parc des Princes demain soir (20h45, Prime Video). Cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 oppose deux équipes en forme. Les Parisiens (26 points) devancent l’OM (23 points) de trois points au classement. Le choc n’arrive pas au meilleur des moments pour le club de la capitale puisque les hommes de Christophe Galtier ont enchaîné trois matchs nuls consécutifs. De son côté, Marseille est reboosté par une victoire 2-0 en Ligue des Champions sur la pelouse du Sporting. Afin d’y voir plus clair sur ce Classique, quelques informations essentielles sont à connaître.

Un record à battre pour Mbappé

Même si le PSG vient d’enchaîner quatre rencontres en dix jours, les joueurs parisiens sont motivés à l’idée d’affronter l’ennemi du championnat. C’est aussi le cas de Christophe Galtier qui va assister à son premier Classique en tant que coach. « On sait qu’il y a une grande attente de la part de nos supporters. Je veux appuyer sur ce sentiment de fierté, sur cette volonté de rendre fiers nos supporters au Parc des Princes », a-t-il déclaré en conférence de presse. Outre la motivation du collectif, celle de Kylian Mbappé devrait aussi être présente puisqu’il aura l’occasion de battre le record du nombre de buts inscrits face à Marseille par un joueur parisien. À égalité avec Zlatan Ibrahimovic’ (7 buts), l’attaquant français a l’occasion de passer la barre des huit buts. À noter que quatre des cinq derniers buts marqués face à l’OM ont été inscrits par Neymar (2 buts) et Mbappé (2 buts). De son côté, Lionel Messi fera son retour dans le groupe parisien. L’attaquant argentin fait un très bon début de saison avec huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues, dont cinq buts et sept passes décisives en championnat.

Le Parc des Princes sera un élément fort de ce match puisque les Rouge & Bleu n’ont plus perdu depuis 26 matches à domicile en Ligue 1. La saison passée, le PSG n’avait pas perdu un seul match dans son enceinte et c’est aussi le cas cette saison. demain soir, le club de la capitale comptera deux joueurs d’expérience sur le terrain. Marco Verratti est le joueur ayant disputé le plus de Classique dans l’histoire du club (19). Marquinhos n’est pas très loin du petit hibou avec 17 matches joués face à l’OM, avec aucune défaite.