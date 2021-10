En ouverture de la 10e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé dans un match poussif face à l’Angers SCO (2-1). Avec ce succès, le club de la capitale conforte sa place de leader et compte 9 points d’avance sur son dauphin lensois, avant les matches de ce week-end. Présent au Parc des Princes pour assister à cette rencontre face au SCO, l’ancien Parisien – Eric Rabesandratana – a été déçu par la prestation des Rouge & Bleu, malgré une possession de balle largement en leur faveur (72,9%).

« Cette première mi-temps magnifique du PSG qui avec ses 72% de possession de balle a tiré 5 fois pour 0 cadré. En face, c’était 5 tirs dont 2 cadrés et 1 but. Vous arrivez à la mi-temps avec un score de 1 à 0 pour Angers et vous ne savez même pas comment c’est possible de perdre ce match à la mi-temps. La performance parisienne est quand même catastrophique. Alors, c’est bien d’avoir le ballon mais c’est bien aussi d’avoir des idées quand vous l’avez. La possession n’est rien sans des idées dans le jeu, la percussion et la construction. Hier, il n’y avait pas grand chose de tout cela. Heureusement, il y avait du talent. En deuxième mi-temps, c’est un peu mieux parce qu’il y avait un peu plus de détermination », a déclaré Eric Rabesandratana sur France Bleu Paris. « C’est vraiment une question d’idée dans le jeu. Même s’il y avait une équipe regroupée, il y avait largement la place pour avoir plus d’occasions et de combinaisons. Hier, c’était décevant de voir Paris sans détermination et sans envie de profiter de cette possession de balle (…) En tant que spectateur, je suis vraiment déçu de ce que j’ai pu voir. J’espère qu’ils vont changer un peu et qu’on va récupérer un peu plus d’idées dans le jeu. »

Eric Rabesandratana a notamment eu un coup de coeur pour le retour à la compétition de Juan Bernat. « Je suis très content d’avoir vu Juan Bernat retrouvé un peu le terrain. Sur l’ovation du Parc quand il est rentré, on a senti un peu tout le monde qui était content de le revoir sur le terrain. Il a passé plus d’un an et quelques mois à préparer ce retour. Il m’avait l’air un peu en jambe quand même. Dans l’esprit, quand vous vous êtes arrêté pendant très longtemps, vous avez à-peu-près le même temps pour retrouver toutes les sensations et être à 100% de vos possibilités. Il va donc avoir besoin de temps, mais il a plutôt été intéressant. Franchement, je suis content de le voir sur le terrain et on lui souhaite que ça dure très longtemps. »