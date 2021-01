Le PSG va se déplacer à Lorient demain après-midi dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 (15 heures, Téléfoot La Chaîne). Un PSG qui sera privé de plusieurs cadres pour cette rencontre, notamment Marco Verratti testé positif à la Covid-19. Une absence dommageable pour le Petit Hibou qui commençait à enchaîner les matches (7 de suite en intégralité), comme l’observe Eric Rabesandratana. “Verratti et Diallo positifs à la Covid-19, c’est vraiment dommage parce que les deux revenaient bien. Marco Verratti qui venait d’enchaîner sept matches complets depuis son retour, ce qui est assez exceptionnel pour lui avec les blessures et les cartons qu’il reçoit chaque année. C’est assez rare pour lui d’être aussi disponible pour son équipe ce qui est plutôt bien”, s’est réjoui Rabesandratana dans sa chronique pour France Bleu Paris. “Néanmoins on sait que par rapport à son rendement et ses qualités, il est très important pour le jeu et pour l’équipe. Son absence pour deux matches – puisqu’il est suspendu pour Nîmes – va certainement relancer des joueurs en manque de temps de jeu.“

Eric Rabesandratana a évoqué les joueurs qui pourraient se montrer en l’absence du numéro 6 parisien. “Je pense à Danilo, Rafinha ou Idrissa Gueye qui avaient un peu disparu de l’équipe. Ça va redonner du temps de jeu à ces joueurs-là. L’apparition de la très bonne association Verratti-Paredes m’a beaucoup plu […] elle est imbattable. Contre Lorient, je pense que l’on va aller avec une paire un peu plus défensive qui sera certainement Danilo et Gueye puisqu’on a quand même les quatre devant qui ne sont pas forcément des travailleurs défensifs. Une chose est sûre, ceux qui seront en place au départ auront une chance de marquer des points auprès de l’entraîneur.”