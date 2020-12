Demain soir (21 heures, Téléfoot), Le PSG reçoit Lyon dans le choc de la 14e journée de Ligue 1. Un match que va une nouvelle fois manquer Mauro Icardi en raison d’une blessure aux adducteurs. Demain, l’Argentin va manquer son 14e match (sur 20) depuis le début de la saison et il ne devrait pas faire son retour avant 2021 a assuré son entraîneur – Thomas Tuchel – en conférence de presse. Eric Rabésandratana, ancien capitaine du PSG et désormais chroniqueur sur France Bleu Paris, a voulu faire le constat de l’année 2020 de Mauro Icardi.

“Le chiffre du jour au PSG, c’est 3. Il n’y a que trois blessés au sein de son infirmerie, c’est tout. C’est une bonne nouvelle pour le PSG qui en a compté jusqu’à 14. Là on est content d’avoir 3 joueurs à l’infirmerie qui sont Bernat, Sarabia et Icardi. Je voulais faire un point sur Icardi. Que devient-il ? Il a coûté 50 millions d’euros. En 2019-2020, il avait fait 27 matches pour 17 buts. Et là en 2020 – je parle sur l’année civile – c’est 5 matches et 2 buts et 353 minutes de jeu, note Rabésandratana dans sa chronique pour la radio régionale. […] On a très peu de chance de le voir encore en 2020. 50 millions pour 5 matches ça fait cher, 10 millions d’euros le match. On se pose des questions mais heureusement qu’on a récupéré Kean pour pallier les absences d’Icardi en attaque.[…]Icardi c’est une grosse interrogation. Est-ce que c’était une bonne opération ? Est-ce que c’est une mauvaise opération ? On rappelle quand même que sa moyenne de but c’est 20 par saison. Ça reste un bon joueur mais il faut quand même surveiller.“