Rabesandratana : “Moi, Sergio Ramos, je le signe direct !”

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec le club madrilène. Le capitaine merengue quitte la Maison Blanche après 16 ans. Depuis plusieurs jours, on annonce que le défenseur central (35 ans) a une priorité pour son avenir, rejoindre le PSG. Pour Eric Rabesandratana, ce serait une très bonne recrue pour les Rouge & Bleu. “Moi, Sergio Ramos, je le signe direct ! C’est une évidence. Comment peut-on se poser la question par rapport à un mec comme ça ? S’interroge l’ancien défenseur central pour le Parisien. Déjà je n’étais pas pour le départ de Thiago Silva. Je considère que pour être performant il faut avoir quatre défenseurs centraux, ce qui serait le cas avec Marquinhos, Kimpembe, Ramos et Diallo.“

Pour le sélectionneur de Madagascar et consultant France Bleu Paris, cette possible arrivée ne serait pas un problème pour Presnel Kimpembe. “Après, pourquoi ça poserait des problèmes à Kimpembe ? Il doit encore progresser. Il est en équipe de France et tout ce qu’on veut, mais ça ne l’empêche pas d’avoir des absences, des trucs qui ne devraient pas arriver. Donc, non, ce n’est pas un souci. Le problème de Kimpembe est dans sa formation en fait. C’est-à-dire qu’au départ il lui manque des choses : tactiquement il est en retard dans la couverture des latéraux, ça lui arrive très souvent. Ça, ce sont des choses qu’il peut apprendre avec un mec d’expérience comme Ramos qui, lui, va être le chef de la défense. Ramos-Marquinhos ça peut vraiment être bien.“