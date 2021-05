Björn Kuipers aurait bien insulté Marco Verratti (RMC Sport)

À l’issue de la défaite contre Manchester City – qui a entraîné l’élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions – Ander Herrera et Marco Verratti ont expliqué avoir entendu des insultes de la part de l’arbitre du match, Monsieur Björn Kuipers. Le Néerlandais aurait assené des “Fuck Off !” à Leandro Paredes et des “Fuck You !” à Marco Verratti. Comme à chaque match du PSG, RMC Sport réalise un film sur les coulisses des rencontres du PSG. On peut ainsi revoir le match d’une façon différente et avec des images inédites. Dans celui de cette demi-finale retour – intitulé “Pas tout perdu” – les journalistes du média sportif ont réussi à retrouver les images et sons des accusations des Parisiens. Et dans ces derniers, on entend à deux reprises un “Fuck You“. “Mais une seule semble provenir de la bouche de l’arbitre, la première, les lèvres de Björn Kuipers étant alors synchronisées avec l’insulte“, indique RMC Sport. Ces images pourront-elles faire changer d’avis l’UEFA ? Elle qui a décidé de ne pas ouvrir d’enquête sur ces incidents.