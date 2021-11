Rabesandratana : « On a eu un Kylian stratosphérique »

Hier soir, Kylian Mbappé – l’attaquant du PSG – a très fortement contribué à la qualification de l’Equipe de France à la Coupe du Monde avec son quadruplé contre le Kazakhstan (8-0). Eric Rabesandratana a été impressionné par le numéro 10 français.

« Il nous a fait une masterclass hier soir. Il était partout, quasiment à l’origine de tout, omniprésent, salue l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Ça s’est senti dès l’échauffement. On l’a senti très confiant. On l’a senti être chez lui, au Parc des Princes. Il est chez lui. On a senti qu’il avait ses marques et qu’il était prêt à faire une grande performance. Ça a été le cas, il a été chirurgical offensivement, précis dans tout ce qu’il a fait. Très mobile et disponible pour ses partenaires. […]Il a été le Kylian que personne n’égale, le décisif, le généreux. […]C’est plutôt encourageant et très positif pour tout ce qui va arriver pour la suite, pour l’équipe de France. Pour résumer, on a eu un Kylian stratosphérique. Celui qui dévaste tout sur son passage et qui emmène tout le monde dans son sillage, et ça c’est important. »