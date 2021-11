Micoud est séduit par l’évolution du jeu de Mbappé

L’équipe de France s’est qualifiée pour la septième fois de suite de son histoire pour une phase finale d’une Coupe du Monde ! En s’imposant tranquillement face au Kazakhstan (8-0), les hommes de Didier ont donc assuré leur première place de leur poule grâce entres autres à un Kyllian Mbappé exceptionnel auteur d’un quadruplé, une première depuis Just Fontaine en 1958. Interrogé par La Chaîne L’Equipe, Johann Micoud a surtout félicité l’évolution positive de l’attaquant parisien dans son jeu.

« J’apprécie énormément l’évolution du jeu de Mbappé ! Lorsqu’il a mis son triplé, il a essayé de chercher ses coéquipiers pour que eux marquent. Il y a la passe pour le but de Benzema, celle pour Diaby où il est finalement signalé hors-jeu, mais ça ne lui a pas empêché de mettre le 4e but ! En fait, lorsque tu es dans le sens du jeu, tu es toujours récompensé… En plus j’adore son quatrième but, son appel de balle est extraordinaire ! (…) Ces qualités, il les avait ! Ce que je lui reprochais c’était de temps en temps dans son attitude de forcer dans son jeu et de jouer un peu trop pour lui ! Et je trouve que le fait qu’il joue pour l’équipe et le collectif le rend plus fort ! »