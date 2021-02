Dans le cadre d’un match comme celui qui se présente pour le PSG à Dijon (17h/Canal Plus), le profil de Rafinha semble très intéressant pour compenser les nombreuses défections (Neymar, Icardi, Di Maria, Verratti, Paredes, Florenzi, Bernat) qui pénalisent l’équipe. Même si le Brésilien n’a que 55 minutes dans les jambes en 2021. C’est l’opinion d’Eric Rabesandratana qui a axé sa chronique radio ce samedi sur Rafinha.

“L’intérêt lors de ce Dijon-PSG va se diriger vers Rafinha, qui a fait 19 matches et des prestations plutôt intéressantes. Depuis l’arrivée de Pochettino il n’a pas été titularisé à cause du Covid ou par manque de rythme lié à cette interruption. Il se dit aussi que Pochettino ne serait pas fan du joueur. Le fait qu’il n’ait pas réussi à s’imposer précédemment dans sa carrière joue contre lui. Mais moi j’aime beaucoup Rafinha, son style de jeu. Il est fait pour s’intégrer au milieu à des éléments comme Paredes et Verratti. Il peut largement donner le change dans l’organisation du jeu. C’est un joueur technique qui joue vers l’avant, qui sent le jeu. Après, ce n’est pas facile de s’imposer dans une équipe quand vous n’entrez pas dans les plans de l’entraîneur, j’ai connu ça. Mais je reste persuadé que Rafinha peut rendre des services au PSG, il est intégré dans le groupe”, a commenté Rabé sur France Bleu Paris ce matin. “On va lui souhaiter et nous souhaiter qu’il réussisse à changer les plans de Pochettino, qu’il soit décisif aujourd’hui contre Dijon.”