Gazan : “Avec six défaites c’est impossible d’être champion de France”

C’était “La grosse cote” de Florian Gazan le samedi 5 décembre 2020 au micro de RTL : le PSG, qui a glané sept des huit derniers titres en L1, n’aurait pas sa dixième couronne en mai prochain. L’animateur confirme son pronostic, son pari. Cela malgré les douze journées qui peuvent rebattre les cartes.

“Je serais fou si j’annonçais que le PSG va remporter le 10e titre de champion de France de son histoire, ce qui en ferait au passage le club le plus titré à égalité avec les Verts de Saint-Étienne. Car rien ne plaide en faveur de ce scénario. Déjà, en perdant contre Monaco, le PSG a encaissé sa 6e défaite de la saison, un record depuis que l’émir du Qatar lui a redonné des couleurs”, a commenté Florian Gazan ce samedi sur RTL. “Le PSG ne s’est jamais vraiment remis de sa finale perdue de Ligue des champions face au Bayern. Alors oui, ils ont tapé le Barca 4-1 chez lui, mais c’est l’arbre, enfin vu la taille de Messi, l’arbuste voire le bonsaï qui cache la forêt. Car pour le reste, en championnat, les chiffres sont terribles : avec six défaites en Ligue 1, c’est statistique, c’est impossible d’être champion de France. Depuis le passage à 20 clubs en 2002, l’équipe qui finit première boucle la saison avec en moyenne quatre défaites. Lille et Lyon, qui sont devant le PSG au classement ne comptent pour l’instant que deux et trois défaites. Donc, Dogues et Gones, eux, sont dans les clous du titre. Paris va avoir deux confrontations directes, contre Lyon et Lille. Le problème, c’est que cette saison dans les matchs face à ses rivaux, le PSG n’a pris qu’un seul point en quatre matchs. C’est le plus mauvais total du carré de tête.”