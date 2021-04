Puel : “On sait qu’on va affronter une équipe au sommet de sa forme”

Après sa belle qualification face au FC Bayern en Ligue des champions, le PSG devra désormais se concentrer sur le championnat avec la réception de l’AS Saint-Etienne ce dimanche (13h sur Canal Plus Sport), à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Et dans cette lutte intense pour le titre de champion, les joueurs de Mauricio Pochettino se trouvent à trois points du leader lillois, qui affronte Montpellier ce vendredi soir. À deux jours de cette rencontre face au PSG, l’entraîneur des Verts, Claude Puel, s’est présenté en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Progrès. Il a notamment confirmé les absences de Jessy Moulin, Yvann Maçon, Stefan Bajic, Ryad Boudebouz et Anthony Modeste. Miguel Trauco et Yvan Neyou sont incertains.

“Le match à Paris est un match de prestige. On voudrait être les arbitres du prochain champion car on joue à Paris puis à Lille. On doit avoir cette ambition”, a déclaré Claude Puel lors du point presse d’avant-match. “Je vois depuis leur qualification que beaucoup de choses sont dites sur les Parisiens pour leur rappeler qu’ils doivent être plus performants après les matches de Ligue des champions. Je pense qu’ils seront bien au courant et concentrés sur leur sujet (sourire). Tout le monde a envie que les quatre de devant (Lille, Paris, Monaco et Lyon) se tirent la bourre jusqu’au bout. On sait qu’on va affronter une équipe au sommet de sa forme. Elle l’a montré contre le Bayern Munich mais aussi à Strasbourg (4-1) avec un groupe remanié. C’est une formation, sur le papier, supérieure à nous. On a la possibilité de jouer une équipe à son plus haut niveau avec toujours, dans un coin de la tête, l’envie de prendre trois points.”