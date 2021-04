Petit : “Je pense que le PSG est favori contre City”

Depuis hier soir, le PSG connaît son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions en la personne de Manchester City. Le match aller se déroulera le 28 avril au Parc des Princes pour un retour le 4 mai à l’Etihad Stadium. Depuis hier soir, les spécialistes du ballon rond se demande qui est le favori pour cette demi-finale. Et pour Emmanuel Petit, il s’agit du PSG. “Je pense que Paris est favori, assure le Champion du Monde 98 dans l’émission Top of the Foot sur RMC. Je trouve que City est moins impressionnant collectivement que le Bayern Munich. Ils ont un jeu plus ronronnant, un jeu de handballeurs où l’on essaie d’endormir l’adversaire et de planter un jeu fait de combinaisons, de triangles, de redoublements de passes sur les côtés. City va chercher ces fameuses zones tellement importantes pour Guardiola, sur les côtés des milieux défensifs. Ce sont les terres de prédilection de Kevin De Bruyne, qui délivre à chaque fois des passes millimétrées. Si tu arrives à contrôler ces zones-là, tu enrayes la machine offensive de City.“