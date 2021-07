Avec l’absence des cadres lors de cette présaison, Mauricio Pochettino a dû faire appel à beaucoup de titis lors des cinq matches amicaux. Parmi eux, Xavi Simons et Ismaël Gharbi se sont montrés plutôt à leur aise. Demain soir contre Lille lors du Trophée des Champions (20 heures, Amazon Prime Video), les deux jeunes pourraient avoir du temps de jeu comme Arnaud Kalimuendo voire Eric Junior Dina-Ebimbe. Pour l’AFP, Eric Rabesandratana estime que le milieu de terrain néerlandais (18 ans) est celui qui devrait avoir le plus de temps de jeu des nouveaux titis cette saison. “C’est lui qui a le plus de chances de trouver du temps de jeu cette saison“, assure l’ancien défenseur central dans des propos relayés par Eurosport même si l’embouteillage au milieu de terrain pourrait lui coûter des minutes. “Il y a quand même des priorités devant lui, des joueurs phares et plus expérimentés qui sont à son poste.“