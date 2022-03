Le PSG devrait, sauf cataclysme, remporter le dixième titre de champion de France de son Histoire. Pour cela, les Parisiens devront conserver leur large et confortable avance de 12 unités et ce, durant les 9 rencontres restantes. Après cela, il faudra se pencher sur l’exercice prochain avec toutes les problématiques liées à cet exercice 2021-2022. Forcément, dans cette optique, le mercato rouge et bleu jouera un rôle prépondérant. Sur les ondes de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana s’est penché sur celui-ci en évoquant un secteur en particulier : le milieu de terrain.

On le sait, depuis des années, le PSG se cherche dans ce secteur. Ces derniers temps, ce sont les noms de Paul Pogba et d’Aurélien Tchouaméni qui ont été associés au club parisien au sein de la rubrique transfert. Et s’il fallait choisir entre l’un de ces deux éléments, Eric Rabesandratana porterait sa décision finale sur le Monégasque. Pour lui, il possède tout ce qu’il manque actuellement à l’entrejeu rouge et bleu.

« Au PSG, on a besoin de milieux de terrain, on l’a encore vu cette saison avec des joueurs trop souvent blessés ou non performants. Je parle d‘Ander Herrera, d‘Idrissa Gueye, je parle surtout de Leandro Paredes. Cela fait déjà trois joueurs sur lesquels on a du mal à compter. On a besoin de joueurs importants dans ce secteur. On parle donc de Paul Pogba ou d‘Aurélien Tchouaméni. On parle même de Pogba qui serait une priorité plus importante que Tchouaméni pour le PSG. Alors, j’adore Pogba, mais je pense que le joueur dont on a le plus besoin c’est sans hésitation Aurélien Tchouaméni. Un vrai travailleur, un relayeur qui va renforcer le milieu de terrain. Un joueur qui va surtout pouvoir compléter Marco Verratti. »