La rencontre d’UEFA Europa League opposant jeudi les Young Boys à Cluj (2-1) s’est terminé sous haute tension en bonne partie à cause de l’arbitrage de… Benoît Bastien. “C’est une honte ! Une honte ! Vous ne nous respectez pas ! Vous pouvez retirer votre patch respect parce que vous n’en avez pas ! C’est très facile pour vous de détruire une équipe”, aurait lancé un joueur du club roumain après le coup de sifflet final. Or, Benoît Bastien, c’est l’arbitre du PSG/OL ce soir au Parc des Princes. Le consultant de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana, souhaite que l’homme en noir (ou en jaune, ou en bleu), aura retrouvé ses esprits pour bien arbitrer le choc de la Ligue 1 à 21 heures.

“Le finaliste de la dernière Ligue des champions contre le demi-finaliste, c’est une belle affiche ! D’autant plus que Marseille a gagné hier contre Monaco et revient à un point du PSG, et que Lille qui est à deux points reçoit Bordeaux à 17 heures… Cette fin d’année 2020 s’annonce très intéressante. Et quoi de mieux qu’un arbitre qui a fait l’affiche en Ligue Europa… Jeudi, lors du match en Young Boys et Cluj, Monsieur Bastien a sifflé un penalty imaginaire en fin de match. Pas de vérification, trois cartons rouges. Ce qui a permis aux Suisses de l’emporter contre les Roumains. Une belle fin de match… Avec l’histoire du quatrième arbitre roumain au Parc des Princes, il a rajouté de l’huile sur le feu… J’espère qu’il aura récupéré de son voyage pour arbitrer le PSG/OL. Ce sera une belle affiche pour tout le monde.”