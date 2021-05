Brest / PSG : quel onze de départ lancera Pochettino ?

Le Stade Brestois 29 réussit en général au PSG (7 victoires et un nul lors des 8 dernières confrontations). Il faut que cela dure contre une équipe qui a seulement pris 15 points sur la phase retour. Car le préalable à une bonne surprise au terme de la 38e journée de Ligue 1 passe par l’obtention de trois points en Bretagne. Ensuite il s’agira de savoir si Lille est allé chercher le titre à sa portée du côté d’Angers. D’abord gagner au stade Francis-Le-Blé, mais avec qui ? A Brest, le PSG pourra aligner Presnel Kimpembe et Neymar, qui ont purgé leur suspension, mais pas Marco Verratti ni Layvin Kurzawa, blessés, ou Juan Bernat (reprise). Quel onze de départ lancera Mauricio Pochettino ? A priori, les certitudes sont : Navas dans la cage, Marquinhos et Kimpembe en charnière centrale, Di Maria, Neymar et Mbappé en attaque sans qu’on sache exactement dans quelle animation. Neymar, Mbappé ou Draxler à gauche ? Icardi ou Mbappé en pointe ? Mystère aussi avec les latéraux. Plutôt Dagba, Kehrer ou Florenzi à droite ? Diallo ou Bakker à gauche ? Les choix se feront un peu par défaut. Dans l’entrejeu, Paredes et Gueye semblent favoris, mais on pourrait avoir Danilo Pereira ou Ander Herrera. Bref, il reste encore pas mal de zones d’ombre.

Possible feuille de match du SB29/PSG

38e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 23 mai 2021 à 21 heures au stade Francis-Le-Blé | Diffuseur : Canal+ Décalé | Arbitre : Lesage | VAR : Coué