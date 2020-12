Avec une équipe fortement remaniée, le PSG a livré une belle copie face au Montpellier Hérault et s’est assuré de terminer cette journée à la 1ère place du classement après sa victoire 3-1 au Stade de la Mosson. Le club de la capitale vient de terminer une semaine décisive avec deux victoires importantes face à Manchester United en C1 (3-1) et le MHSC en Ligue 1. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien joueur et capitaine du PSG, Éric Rabésandratana, a apprécié cette victoire des Rouge et Bleu face aux Montpelliérains.

“Une belle victoire avec une équipe fortement remaniée et des joueurs qui n’avaient pas beaucoup de temps de jeu ces derniers matches. Sans ses cadres, le PSG a gagné 3-1 contre Montpellier, c’est rassurant. On a vu des Titis très bons à l’image de Pembélé, tout fraîchement prolongé (jusqu’en 2024, ndlr) et qui a été auteur d’un très bon match. Tout comme Dagba qui a été buteur et très très bon. C’est très très bien pour le collectif parisien. Tuchel nous a surpris par sa composition et ça a fonctionné. On était pas vraiment rassuré au début du match, on n’avait aucune certitude et pourtant ça a été solide et appliqué. Rafinha a été très très bon hier soir. Et la cerise sur le gâteau, le 100ème but de Kylian Mbappé. Une soirée idéale, un match parfait pour engranger de la confiance et un peu plus de certitude pour les joueurs et le coach”, a exposé Éric Rabésandratana sur France Bleu Paris. “La suite arrive mardi en Ligue des champions (face à l’Istanbul Basaksehir) avec les joueurs cadres reposés. Le PSG n’a besoin que d’un match nul mais rien de mieux qu’une victoire pour continuer la belle période et finir l’année 2020 un peu plus sereinement.”