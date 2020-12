Le PSG s’est incliné ce soir au Parc des Princes face à Lyon (0-1) dans le choc de la 14e journée de Ligue 1. Une défaite qui lui fait perdre sa première place au championnat au profit de Lille (un point d’avance). Avec déjà quatre défaites en 14 matches, le PSG affiche son pire bilan à ce stade de la compétition depuis la saison 2009-2010. Entré en jeu en toute fin de match, Rafinha n’a pas voulu se cacher derrière la fatigue pour justifier la mauvaise prestation parisienne et la défaite de ce soir. “On savait que cela allait être un match compliqué et le résultat n’est pas celui que nous espérions. Nous savions que ce match était important, la fatigue n’est pas une excuse, assure Rafinha avant d’évoquer au micro de PSG TV. Neymar, sorti sur blessure ce soir. J’ai vu Neymar après le match, il était calme, serein. On va maintenant attendre les résultats des examens. Les objectifs sont de prendre les 9 prochains points.“