Ce matin, le PSG a officialisé le départ de Thomas Tuchel après deux ans et demi sur le banc parisien. Le coach allemand quitte la capitale avec trois de ses adjoints Benjamin Weber, Zsolt Lőw et Arno Michels. Un temps annoncé sur le départ et suivant Thomas Tuchel dans sa prochaine aventure, possiblement en Premier League, Zoumana Camara va bien rester au PSG comme le rapporte l’Equipe sur son site internet. Adjoint au PSG depuis sa retraite durant l’été 2015, Papus Camara est considéré comme un élément important par la direction des Rouge & Bleu. Proche de Thomas Tuchel, Zoumana Camara va donc poursuivre l’aventure parisienne “selon toute vraisemblance” au côté de Mauricio Pochettino dans le même rôle que ces cinq dernières années. En l’espace de cinq ans, il aura donc connu quatre entraîneurs (Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino). Papus Camara qui avait d’ailleurs à demi-mot démenti un départ du PSG sur son compte Instagram hier soir.