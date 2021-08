Rajkovic : “Ce serait un miracle de ne pas encaisser un seul but de ces trois stars”

Dimanche soir (20h45, Amazon Prime), le PSG pourrait aligner une attaque de feu à Reims avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Predrag Rajkovic, le gardien du Stade de Reims, attend avec appréhension sa confrontation avec les trois monstres du football.

“Ce serait un miracle de ne pas encaisser un seul but de ces trois stars, s’ils jouent, lance le gardien rémois dans une interview accordée à Marca. Ce sont des joueurs d’un autre monde. Nous jouons contre eux dimanche et je sais que ce sera un match très difficile, mais nous rendrons le match intéressant et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes.”