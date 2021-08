Petrov : “Nous suivons la situation de Mbappé avec intérêt”

Le dossier Kylian Mbappé va très certainement animer les derniers jours du mercato estival. L’attaquant (22 ans), encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, ne veut pas prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Le Real Madrid souhaite le recruter et lui aimerait y aller. Les dirigeants madrilènes ont fait une première offre – 160 millions d’euros – repoussée par le PSG. Ils sont revenus à la charge avec une nouvelle offre de 170 millions + 10 millions de bonus facilement atteignable. Les dirigeants parisiens réfléchissent à cette dernière.

Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que le PSG devra verser 35 millions d’euros à Monaco, du à un accord lors du transfert de l’international français en 2017, qu’il vende ou qu’il prolonge Mbappé. Oleg Petrov, président du club du Rocher, dit suivre avec attention ce dossier. “Oui, oui, nous suivons la situation avec intérêt parce que cela implique directement notre club. Mais le focus et notre attention sont principalement sur nos performances et nos prestations en championnat, tempère le président monégasque au micro de RMC Sport. Je ne suis au courant de rien. Je respecte beaucoup le PSG et nous suivons Kylian.”